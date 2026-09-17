Kocaeli\'de polis numarasıyla 3,5 milyon lira dolandıran şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de kendisini polis olarak tanıtıp bir kişiyi 3,5 milyon lira dolandıran şüpheli, paranın gönderildiği kuyumcuda altın alırken yakalandı. Dolandırılan kişinin parası iade edilirken, şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kendisini polis olarak tanıtan şüpheli, hesabında dolar ve euro cinsinden şüpheli para hareketleri bulunduğunu söylediği H.B.'yi 3 milyon 500 bin 837 lira 56 kuruş dolandırdı. Banka görevlisinin uyarısıyla dolandırıldığını anlayan H.B., şüpheliden şikayetçi oldu. İhbar üzerine çalışma başlatan Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, paranın İstanbul'un Bahçelievler ilçesindeki bir kuyumcuya gönderildiğini tespit etti. Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle yapılan koordineli çalışma sonucu şüpheli R.T., kuyumcuda altın aldığı sırada yakalandı.

Şüphelinin aldığı altınlar muhafaza altına alınarak kuyumcuya teslim edilirken, 3 milyon 500 bin 837 lira 56 kuruş H.B.'ye iade edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.T., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.