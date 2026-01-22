Kocaeli'de merdiven altı tavuk parçalama tesisine suçüstü - Son Dakika
Kocaeli'de merdiven altı tavuk parçalama tesisine suçüstü

22.01.2026 14:55  Güncelleme: 15:01
Çayırova ilçesinde yapılan denetimlerde ruhsatsız ve hijyen kurallarına uymayan bir tavuk parçalama tesisi kapatıldı. Son kullanma tarihi geçmiş ürünler de tespit edilerek imha edilmek üzere el konuldu.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde ruhsatsız faaliyet gösteren ve hijyen kurallarına uymadığı belirlenen tavuk parçalama tesisi mühürlendi. Ayrıca denetimde son kullanma tarihi geçmiş ürünler de tespit edildi.

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçede "merdiven altı" tabir edilen bir işletmenin kaçak tavuk parçalama tesisi olarak hizmet verdiği bilgisi üzerine denetim gerçekleştirdi. Ekiplerce yapılan kontrollerde, işletmenin ruhsatsız olduğu ve gerekli izin belgelerinin bulunmadığı tespit edildi.

Tarihi geçmiş ürünler imha edildi

Denetimlerde, hijyen şartlarına uyulmadığı belirlenen tesiste son kullanma tarihi geçmiş baharat gibi ürünler de tespit edildi. Gıda mevzuatına aykırı üretim yapan iş yeri mühürlenerek faaliyetten men edilirken, el konulan ürünler imha edilmek üzere götürüldü. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

14:58
