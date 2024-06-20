Kocaeli'de sanayi sitesinin bahçesinde yangın çıktı

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Sanayi sitesinin bahçesinde yangın

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde sanayi sitesinin kullanılmayan deposunun bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Yangın, Kartepe ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde bulunan Trakya Sanayi'nin kullanılmayan deposunun bahçesinde çıktı. Yangının neyden çıktığı bilinmezken yoğun durmanı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.