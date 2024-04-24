Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, siber suç örgütüne operasyon düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, siber suç örgütüne operasyon düzenledi

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, siber suç örgütüne operasyon düzenledi

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, siber suçların men ve takibine yönelik olarak yürütülen soruşturmada 52 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların hesaplarında 52 milyon, 575 bin liralık para giriş çıkışı tespit edildi. Liderliğini Serkan Kınalı isimli şahsın yaptığı suç örgütü üyelerinin E-ticaret ve ilan platformlarına sahte ilanlar koyarak, kurulan çağrı merkezine ait açık hatlar üzerinden müştekiler ile güven verici ve aldatıcı görüşmeler yaptıkları belirlendi. Kaparo, kargo bedeli, nakliye bedeli ve sigorta bedeli gibi bahanelerle para alan örgüt üyelerinin elde ettikleri parayı kripto para platformlarına aktardıkları ve sanal kripto para birimlerine çevirerek izini kaybettirmeye çalıştıkları tespit edildi. Operasyon kapsamında 11 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 52 şüpheli şahıs yakalandı.

24.04.2024 10:33  Güncelleme: 10:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, siber suçların men ve takibine yönelik olarak yürütülen soruşturmada 52 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların hesaplarında 52 milyon, 575 bin liralık para giriş çıkışı tespit edildi.

Lider Serkan Kınalı

Liderliğini Serkan Kınalı isimli şahsın yaptığı suç örgütü üyelerinin E-ticaret ve ilan platformlarına sahte ilanlar koyarak, kurulan çağrı merkezine ait açık hatlar üzerinden müştekiler ile güven verici ve aldatıcı görüşmeler yaptıkları belirlendi. Kaparo, kargo bedeli, nakliye bedeli ve sigorta bedeli gibi bahanelerle para alan örgüt üyelerinin elde ettikleri parayı kripto para platformlarına aktardıkları ve sanal kripto para birimlerine çevirerek izini kaybettirmeye çalıştıkları tespit edildi.

52 milyonluk para trafiği

Belirtilen yöntemlerle yöntemlerle aralarında deprem mağduru aileler ile engelli vatandaşların da bulunduğu 37 şahsın dolandırıldığı, suç örgütü üyesi şahısların hesaplarına 52 milyon 675 400 TL para giriş çıkışı olduğu tespit edildi. 5 ayrı bölgede çağrı merkezi oluşturan suç örgütü üyelerinden üçünün toplam 23 ayrı suçtan 25 yıl kesinleşmiş cezalarının bulunduğu belirlendi.

11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 52 şüpheli şahıs yakalandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Siber Suçlarla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Kripto Para, Operasyon, Sigorta, Kocaeli, Kınalı, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, siber suç örgütüne operasyon düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:31 Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç oy alır İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç oy alır? İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç
10:06 4 yaşındaki Sultan, kuzeni tarafından boğazı kesilerek öldürüldü 4 yaşındaki Sultan, kuzeni tarafından boğazı kesilerek öldürüldü
08:34 Erbakan’dan “Cumhur İttifakı’nda mısınız“ sorusuna yanıt var Erbakan'dan "Cumhur İttifakı'nda mısınız?" sorusuna yanıt var
08:32 Cemil Çiçek 31 Mart seçimlerini değerlendirdi: Şimdi AK Parti’nin MR’ı çekiliyor sonra da gereğinin yapılması lazım Cemil Çiçek 31 Mart seçimlerini değerlendirdi: Şimdi AK Parti'nin MR'ı çekiliyor sonra da gereğinin yapılması lazım
01:52 AK Parti’den Erdoğan-Özel görüşmesine ilişkin açıklama: Bugünün önemine uygun bir buluşma oldu ve bayramlaşıldı AK Parti'den Erdoğan-Özel görüşmesine ilişkin açıklama: Bugünün önemine uygun bir buluşma oldu ve bayramlaşıldı
10:53 Adana’da Eşiyle Görüşmesini İstemeyen Adam, Arkadaşını Bıçakladı Adana'da Eşiyle Görüşmesini İstemeyen Adam, Arkadaşını Bıçakladı
10:49 4 yaşındaki kız çocuğu, trafik kavgasında isabet eden kurşunla yaralandı 4 yaşındaki kız çocuğu, trafik kavgasında isabet eden kurşunla yaralandı
10:35 Güzel şeyler de oluyor Maçın iptal edileceğini duyan taraftarlar kolları sıvadı Güzel şeyler de oluyor! Maçın iptal edileceğini duyan taraftarlar kolları sıvadı
10:26 Hırsızlık şüphelisini uyaran adam kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetti Hırsızlık şüphelisini uyaran adam kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetti
10:15 Orta Doğu’da gerilim tırmanıyor Kuzey Kore’den İran’a sürpriz ziyaret Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor! Kuzey Kore'den İran'a sürpriz ziyaret
10:11 Elazığ’da Uyuyan Vatandaşın Komşuları Ekipleri Harekete Geçirdi Elazığ'da Uyuyan Vatandaşın Komşuları Ekipleri Harekete Geçirdi
10:10 2 kare arasında 1 saniye var Messi’nin korumaları kadın taraftara hayatının şokunu yaşattı 2 kare arasında 1 saniye var! Messi'nin korumaları kadın taraftara hayatının şokunu yaşattı
09:58 Yasemin Sakallıoğlu, doğum günü pastasına gelen eleştirilere cevap verdi Yasemin Sakallıoğlu, doğum günü pastasına gelen eleştirilere cevap verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2024 11:17:07. #1.13#
SON DAKİKA: Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, siber suç örgütüne operasyon düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement