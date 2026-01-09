Kocaeli'de sadece bir mahallede 186 evin çatısı uçtu, hasar tespit çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
Kocaeli'de sadece bir mahallede 186 evin çatısı uçtu, hasar tespit çalışmaları devam ediyor

09.01.2026 18:07  Güncelleme: 18:18
Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan kuvvetli rüzgar, Kocaeli'deki Cumhuriyet Mahallesi'nde büyük hasara yol açtı. Elektrik tellerinin kopması sonucu bir ev tamamen yanarken, toplamda 186 evin çatısının hasar gördüğü tespit edildi. Mahallede elektrik kesintisi sürerken okullar da tatil edildi.

Marmara Bölgesi'ni dün etkisi altına alan kuvvetli rüzgar, Kocaeli'de büyük hasara yol açtı. Şehirde ağaçlar devrildi, elektrik telleri koptu, çatılar uçtu. Elektrik tellerinin kopması sonucu bir ev tamamen yanarken, sadece bir mahallede 186 evin çatısının hasar gördüğü tespit edildi.

Marmara Bölgesi'ni dün etkisi altına alan şiddetli rüzgar, Körfez ilçesi Hereke'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde ağır hasara neden oldu. Mahallede ağaçlar yola devrildi, elektrik telleri koptu ve birçok evin çatısı uçtu. Kopan elektrik telleri nedeniyle bir ev tamamen yanarken, yapılan ilk tespitlere göre toplam 186 binanın çatısında hasar oluştu. Mahallede elektrik kesintisi sürerken, okullar tatil edildi.

"Sadece bir mahallede 186 evin çatısı uçtu"

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Abdurrahman Can, bölgenin halen afet şartları altında olduğunu belirterek, hasar tespit çalışmalarının hala devam ettiğini söyledi. Muhtar Can, "Mahallede hasar tespitlerine göre 186 evin çatısı uçtu. Bir ev de elektrik direğinin devrilmesi ve kopan tellerin etkisiyle tamamen yandı. Elektrik arızası nedeniyle halkımız evlerine gidemiyor, yemeklerini pişiremiyor, bazı vatandaşlarımız kahvaltı bile yapamadı. Sarkan elektrik kabloları büyük tehlike oluşturuyor. Bir an önce bu kablolar toplansın, mahallemize elektrik verilsin ve hayat normale dönsün. Cumhuriyet Mahallesi acil yardım bekliyor" dedi.

Can, mahalledeki okulların tatil edildiğini ve belediye ekiplerinin yalnızca sokaklara savrulan çatı parçalarını topladığını ancak vatandaşların mağduriyetinin devam ettiğini söyledi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

