Kocaeli'de Silah Kazası: Bir Kişi Abisini Vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kocaeli'de Silah Kazası: Bir Kişi Abisini Vurdu

Kocaeli\'de Silah Kazası: Bir Kişi Abisini Vurdu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kişi silahını göstermek isterken yanlışlıkla abisini vurdu. Olay sonrası polisi arayan şahıs, abisini ambulansa teslim ederek gözaltına alındı.

02.09.2024 14:53  Güncelleme: 14:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kişi silahını göstermek isterken yanlışlıkla abisini vurdu. Olay sonrası polisi arayan şahıs, abisini ambulansa teslim ederek gözaltına alındı.

Olay, 13.00 sıralarında Hereke'de meydana geldi. Hakan M. abisi ve arkadaşlarının olduğu 41 YF 772 plakalı otomobil ile oturdukları Yukarı Hereke'den kent merkezine inerken, yanındaki tabancasını abisi Abdullah M.'ye göstermek istedi. Bu sırada tabanca kazayla ateş aldı. Çıkan mermi abi Abdullah'a isabet etti. Otomobil içinde meydana gelen olayda yaralı abi kanlar içinde kalırken, kardeşi 112'yi arayarak durumu bildirdi ve yaklaşık 8 kilometre giderek Körfez Belediyesi otopark girişinde durdu.

Yaralı şahıs sağlık ekiplerine teslim edilirken, Hakan M.'de polise teslim oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

kocaeli, 3-sayfa, Güncel, Körfez, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de Silah Kazası: Bir Kişi Abisini Vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:49 Yargıtay Savcısı İşçimen’e Saldırı: Şüpheli Gözaltına Alındı Yargıtay Savcısı İşçimen'e Saldırı: Şüpheli Gözaltına Alındı
15:22 Mezuniyet Töreninde Slogan Atan Teğmenler Hakkında İdari Tahkikat İddiası Mezuniyet Töreninde Slogan Atan Teğmenler Hakkında İdari Tahkikat İddiası
13:21 Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi’nden İstifa Etti Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden İstifa Etti
12:56 Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi’nden İstifa Etti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden İstifa Etti
11:26 13 gündür kayıp olan Narin’in amcası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi 13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
09:25 Geceye damga vurmuştu Ünlü hakem ve yorumcular Immobile-Manaj pozisyonu için ne dedi Geceye damga vurmuştu! Ünlü hakem ve yorumcular Immobile-Manaj pozisyonu için ne dedi?
09:04 Küresel kriz onları da vurdu 50 yıllık inşaat devi iflasın eşiğinde Küresel kriz onları da vurdu! 50 yıllık inşaat devi iflasın eşiğinde
08:29 Narin’in gözaltındaki amcasını Ankara’dan gelen özel ekip sorguluyor Narin'in gözaltındaki amcasını Ankara'dan gelen özel ekip sorguluyor
07:48 Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, yeni sevgilisiyle görüntülendi Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, yeni sevgilisiyle görüntülendi
03:41 İnegöl’de 12 yerinden bıçaklanan genç hayatını kaybetti İnegöl'de 12 yerinden bıçaklanan genç hayatını kaybetti
03:27 Komşusunun 5 yaşındaki kızını istismar etmeye çalışırken yakalandı Komşusunun 5 yaşındaki kızını istismar etmeye çalışırken yakalandı
00:20 Eskişehir’de midibüs şarampole uçtu: 14’ü polis 15 kişi yaralı Eskişehir'de midibüs şarampole uçtu: 14'ü polis 15 kişi yaralı
23:38 Beşiktaş, Sivasspor’u 2-0 mağlup ederek 3’te 3 yaptı Beşiktaş, Sivasspor'u 2-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2024 16:28:18. #1.11#
SON DAKİKA: Kocaeli'de Silah Kazası: Bir Kişi Abisini Vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement