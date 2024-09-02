Kocaeli\'de Silah Kazası: Bir Kişi Abisini Vurdu

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kişi silahını göstermek isterken yanlışlıkla abisini vurdu. Olay sonrası polisi arayan şahıs, abisini ambulansa teslim ederek gözaltına alındı.

Olay, 13.00 sıralarında Hereke'de meydana geldi. Hakan M. abisi ve arkadaşlarının olduğu 41 YF 772 plakalı otomobil ile oturdukları Yukarı Hereke'den kent merkezine inerken, yanındaki tabancasını abisi Abdullah M.'ye göstermek istedi. Bu sırada tabanca kazayla ateş aldı. Çıkan mermi abi Abdullah'a isabet etti. Otomobil içinde meydana gelen olayda yaralı abi kanlar içinde kalırken, kardeşi 112'yi arayarak durumu bildirdi ve yaklaşık 8 kilometre giderek Körfez Belediyesi otopark girişinde durdu.

Yaralı şahıs sağlık ekiplerine teslim edilirken, Hakan M.'de polise teslim oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ