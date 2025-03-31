Kocaeli\'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Gözaltı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde konuşmak için buluştuğu şahsı silahla vurarak öldüren şüpheli ve 2 kişi gözaltına alındı. Katil zanlısı tutuklanırken, diğer 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 29 Mart'ta saat 23.00 sıralarında Derbent Mahallesi Ahmet Lütfü Arat Caddesi üzerindeki bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Hüseyin Osmanoğlu (34) ile ağabeyi, H.Ş. isimli şahsı arayarak yanlarına çağırdı. Olay yerine gelen H.Ş. ile iki kardeş arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgada H.Ş., belinde çıkardığı silahla 3 el ateş etti. Kurşunların hedefi olan Hasan Hüseyin Osmanoğlu göğsünden vurularak ağır yaralandı. Osmanoğlu kanlar içinde yerde kalırken, H.Ş. olay yerinden kaçtı. Yakında bulunan jandarma ekipleri sesleri duyunca bölgeye intikal etti. Yaralıya ilk müdahaleyi jandarma ekipleri yaparken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin hastaneye götürdüğü Osmanoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, olayı gerçekleştiren H.Ş. ile A.A. ve E.Ç'yi yakaladı. 3 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde tamamlanan işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. A.A. ve E.Ç. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.Ş. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ