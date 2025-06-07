Kocaeli'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Caddede başından vuruldu, hastanede hayatını kaybetti

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde cadde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan bir kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırgan olay yerinden kaçarken, polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Fuat İ., kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Başından vurulan Fuat İ., kanlar içinde yere yığılırken saldırgan olay yerinden kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında şahıs, ağır yaralı olarak Kocaeli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Fuat İ. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın yaşandığı bölgeye gelen polis ekipleri geniş çaplı inceleme yaptı. Silahlı saldırının meydana geldiği noktada tabanca bulan ekipler, silahı incelemek için emniyete götürdü. Fuat İ.'nin bölgede bulunan silah ile öldürülüp öldürülmediği yapılacak olan incelemeden sonra netlik kazanacak. Olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, olay sonrasında kaçan şüpheliyi her yerde arıyor.