Kocaeli'de Sol Terör Örgütlerine Operasyon: 11 Gözaltı - Son Dakika
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Kocaeli'de Sol Terör Örgütlerine Operasyon: 11 Gözaltı

Kocaeli\'de Sol Terör Örgütlerine Operasyon: 11 Gözaltı

Kocaeli merkezli 6 ilde sol terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda silahlar, mermiler ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

12.02.2024 14:40  Güncelleme: 14:44
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Kocaeli merkezli 6 ilde sol terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sol terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespit, deşifre ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, "terör örgütü üyeliği ve terörizmin finansmanının engellenmesi" suçlarından Kocaeli merkezli 6 ilde operasyon yapıldı. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 4 silah, otomatik tüfek parçaları, silahlara ait çok sayıda mermi, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de Sol Terör Örgütlerine Operasyon: 11 Gözaltı - Son Dakika


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