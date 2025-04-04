Kocaeli\'de Tavuk Döner Zehirlenmesi: 648 Kişi Tedavi Altında

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir işletmede tavuk döner yedikten sonra zehirlenen 648 kişiden 14 yaşındaki İnanç Çeçen'in tedavisine İstanbul'da devam ediliyor. İnanç Çeçen ile yanında refakatçi olarak bulunan babası Sinan Çeçen yaşananları İhlas Haber Ajansı'na anlattı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Güney Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir iş yerinde bayramın 2. ve 3'üncü gününde tavuk döner alan bazı vatandaşlarda mide bulantısı ve kusma şikayetleri görüldü. Zehirlenme belirtileri yaşayan 648 kişi çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Yapılan müdahalelerin ardından bazı hastalar taburcu edilirken, Derince'de tedavi gören 2 kişinin durumunun kritik olduğu öğrenildi. Durumu ağır olmayan bazı hastaların da hastanelerde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Şikayetlerin kaynağı olduğu belirtilen dönerci, Körfez Belediyesi zabıta ekiplerince mühürlenerek geçici süreyle kapatıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, işletmede denetim yaparak ürünlerden numune aldı.

2 kişi tutuklandı

Kocaeli Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü yetkililerince yapılan kontrollerde, tavuk döner numunesinin test sonuçlarının olumsuz çıktığı ve numunenin Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne uygun olmadığı belirlendi. Bunun üzerine işletme hakkında Körfez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce suç duyurusunda bulunuldu. Ayrıca olayla ilgili dönerci dükkanının işletmecileri olan E.T. ve K.Y. isimli şahıslar tutuklandı.

Bayram tatilinde İstanbul'dan Kocaeli'ye akraba ziyaretine giden Çeçen ailesinin 14 yaşındaki oğlu İnanç Çeçen de akrabalarıyla beraber gezdiği sırada o dükkandan döner yedi. Akşam saatlerinde kusmaya başlayan Çeçen'e Kocaeli'de hastanede serum takıldı. Serumun ardından iyi olan ve akrabalarıyla İstanbul'a dönen İnanç Çeçen tekrar fenalaşınca ailesi tarafından Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne getirildi. Çeçen'in Pazartesi günü hastaneden taburcu olması bekleniyor.

Yediği dönerden zehirlenen İnanç Çeçen ve babası Sinan Çeçen yaşananları anlattı. İnanç Çeçen, "Bayram tatili için Körfez'deki akrabalarıma gelmiştim. Biraz geçtikten sonra döner yemeye karar verdik. Saat 6 civarı döner yedikten sonra akşama doğru saat gece 2 gibi kusmaya başladım. Kustukça sürekli yine kalkıp kalkıp kusuyordum. Ondan sonra sabah oldu. Sonra akrabalarıma söyledim onlar da hastaneye götürdü beni. Orada serum verdiler. Bir şey olmadığını söylediler bana. Sonra İstanbul'a eve geldim. Akşama doğru fenalaştım. Sultanbeyli Devlet Hastanesine geldik babamla. Tahlil için kan verdik tedavi altına aldılar" dedi.

İnanç Çeçen'in babası Sinan Çeçen, "Bayram tatili için Kocaeli Körfez'de bulunan ailemi ziyaret etmek için oğlumla beraber ailece gitmiştik. Oğlum birkaç gün daha kalacağını söyledi. Sonrasında ben geri döndüm, o da birkaç gün daha orada kaldı. Sonraki gün Körfez'deki dönercide o, kardeşim, ablamın oğlu döner yemeye gitmişler. Eve gelmiş, gece rahatsızlanmış, kusmuş. Sabaha doğru hemen erkenden hastaneye götürmüş Körfez Devlet Hastanesi'ne. Burada serum vermişler. Oradan da zehirlendiğini zaten anlamışlar. Bayağı kişi gidiyormuş o anda. Sonra kardeşim oğlumu İstanbul'a getirdi. Fena değildi ama akşama doğru yine durumu kötüleşti. Ateş ve kusması vardı. Tekrardan hastaneye getirdik. Burada tekrardan tahlil yaptılar. ve kan sonuçlarının iyi olmadığını, burada müşahede altında tutacaklarını söylediler. Devamlı serumlar, ilaçlar, iğneler verdiler ama bir türlü gelişme olmadı. Ateşi devamlı 39-40 dereceleri buluyordu. 3 gündür buradayız, devamlı tedavi altında, serum veriyorlar. Şu anda herhalde 600'den fazla insan zehirlenmiş. Bunun için bakanlıklarımızın bunu bir denetlemeleri, denetimleri daha çok artmasını, böyle şeylerin bir daha olmamasını talep ediyoruz. Yazık ki 3-4 gündür burada hastanedeyiz. Pazartesiye kadar garanti buradayız. Doktor bugün söyledi. Pazartesi günü tekrar kan talihleri yapılıp öyle bilgi vereceklerini söylediler. Firma sahibi içeri alınmış. Zaten restoran da kapatılmış, geçici olarak kapatılmış. Numuneler alınmış zaten. Diğer kardeşlerimiz de, akrabalarımız da gitmiş. Onlar da zehirlendi. Benim oğlum kadar durumları kötü değildi ama onlar da zehirlenmiş. Kusma, bulantı, baş ağrıları onlarda da hala devam ediyor" diye konuştu. - İSTANBUL