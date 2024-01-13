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Kocaeli'de topraksız tarım sistemiyle marul yetiştirildi - Son Dakika
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Kocaeli'de topraksız tarım sistemiyle marul yetiştirildi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde toprak yerine volkanik cüruf kullanılan serada, kış mevsiminin şartlarına uygun marul yetiştirildi. Kadın çiftçiler, serayı gezerek topraksız tarım sistemi projesi hakkında bilgi aldı.

Kocaeli\'de topraksız tarım sistemiyle marul yetiştirildi
13.01.2024 - 11:55,  Güncelleme: 11:57
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde toprak yerine volkanik cüruf kullanılan serada, kış mevsiminin şartlarına uygun marul yetiştirildi. Kadın çiftçiler, serayı gezerek topraksız tarım sistemi projesi hakkında bilgi aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin, "Yeni Nesil Teknolojik Sistem Organomineral Topraksız Tarım Ar-Ge Serası" projesi kapsamında Darıca'da kurulan AR-GE seralarında, çiftçilerin gelir seviyesini artırıcı alternatif ürünler yetiştiriliyor. Büyükşehir, projeye ilgi duyan üretici ve girişimcilere, topraksız tarım sistemiyle ilgili bilgilendirme yapıyor. Bu kapsamda, İzmit Ziraat Odası üyesi kadın çiftçiler, Darıca ilçesindeki Ar-Ge serasında incelemelerde bulundu. Tarım ve Orman Bakanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca Belediyesi ve Gebze Teknik Üniversitesi işbirliğinde, Darıca Kaymakamlığınca yürütülen projede başta domates olmak üzere farklı ürünlerin gelişimi, dikiminden hasat aşamasına kadar takip ediliyor. Topraksız tarımda üreticilerin gelir seviyesini artırıcı alternatif ürünleri belirlemeye yönelik projenin aşaması çiftçilerle paylaşılıyor.

Toprak yerine volkanik cüruf kullanılıyor

Güneş paneli ve havalandırma penceresi olan, sera içindeki sıcaklığı ve nemi kontrol altında tutabilen özelliklere sahip topraksız tarım yapılan serada, yurt dışından ithal edilen kokopit (Hindistan cevizi lifi) yerine, İç Anadolu Bölgesi'nden getirilen milli ve yerli volkanik cüruf kullanılıyor. Yenilikçi sistemde organomineral besin eriyiği defalarca kullanılarak, atık oluşumu engelleniyor. Yerli ve milli ekipmanlar kullanılarak daha az maliyetle yetiştirilen katma değeri yüksek alternatif ürünler, çiftçilerin gelir düzeyini artıracak. Aynı zamanda dışa bağımlılığı azaltacak. Klasik seralarda yılın 5 ayında hasat yapılırken, topraksız tarımda üretim, modern seralarda yıl boyunca yapılabildiği için yüksek verim ve kaliteli ürün elde edilebilecek.

Kadın çiftçiler serayı gezdi

Büyükşehir, projeye ilgi duyan üretici ve girişimcilere, topraksız tarım sistemiyle ilgili bilgilendirme yapıyor. Bu doğrultuda İzmit Ziraat Odası üyesi kadın çiftçiler, Darıca'daki AR-GE serasında incelemelerde bulundu. Büyükşehir Muhtarlık İşleri Dairesi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürü Temel Fidan, İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan ve kadın üreticilerin katıldığı programda, AR-GE serası gezildi, katılanlara teknik bilgilendirmeler yapıldı. Brokoli, Brüksel lahanası, mazo ve kapya biberi deneme yetiştiriciliği yapılan serada, kış mevsiminin şartlarına uygun marul da yetiştirildi. Lezzet ve aroması doğal olarak elde edilen ürünlerde, raf ömrünün de uzun olduğu gözlemlendi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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Kocaeli, Çiftçilik, Tarım, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de topraksız tarım sistemiyle marul yetiştirildi - Son Dakika


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