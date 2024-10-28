Kocaeli\'de Trafik Kazası: 1\'i Ağır 2 Yaralı

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde otomobilin kamyonete çarpması neticesinde meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Yarımca Atalar Mahallesi'nde meydana gelen kazada, F.Ö. hakimiyetindeki 41 ADV 927 plakalı otomobil, aniden önüne çıktığı iddia edilen Ö.P. idaresindeki 41 B 2058 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü F.Ö., otomobil içinde sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücüler F.Ö. ile Ö.P., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü F.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Her iki araçta da maddi hasar meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ