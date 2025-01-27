Kocaeli'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

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Otomobil bariyerlere girdi: 1'i ağır 4 yaralı

KOCAELİ - TEM otoyolu İzmit geçişinde meydana gelen trafik kazasında otomobil bariyerlere girdi. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Olay, 12.30 sıralarında İzmit Batı Gişelerinde meydana geldi. İ.V.A kontrolündeki 01 DM 700 plakalı Volkswagen otomobil yol ayrımında bariyerlere girdi. Kazada sürücü İ.V.A., araçta bulunan M.A., D.A. ile E.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi. Yaralılardan İ.V.A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.