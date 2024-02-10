Kocaeli'de Üst Geçit Yerine Karayolundan Geçmeye Çalışan Gence Otomobil Çarptı - Son Dakika
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Kocaeli'de Üst Geçit Yerine Karayolundan Geçmeye Çalışan Gence Otomobil Çarptı

Kocaeli\'de Üst Geçit Yerine Karayolundan Geçmeye Çalışan Gence Otomobil Çarptı

Kocaeli'de sabah namazına yetişmek için üst geçit yerine D100 Karayolu'ndan karşıya geçmek isteyen genç, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, hayatını kaybetti. Muhammed El Seyhov'un cenazesi Körfez Yeniyalı Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

10.02.2024 15:08
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Kocaeli'de sabah namazına yetişmek için üst geçit yerine D100 Karayolu'dan karşıya geçmek isteyen gence otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu 17 yaşındaki Muhammed El Seyhov, dün sabah namazına gitmek için evden çıktı. Sabah namazına geç kalmak istemeyen genç, iddiaya göre üst geçit yerine D100 Karayolu'ndan karşıya geçmeye çalıştı. O esnada seyir halinde olan bir otomobil, gence çarparak ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan genç, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ailesi tarafından teslim alınan Muhammed El Şeyho'nun cenazesi bugün Körfez Yeniyalı Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kocaeli'de Üst Geçit Yerine Karayolundan Geçmeye Çalışan Gence Otomobil Çarptı - Son Dakika
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