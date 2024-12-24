Kocaeli'de Uyuşturucu Nedeniyle Cinayet - Son Dakika
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Kocaeli'de Uyuşturucu Nedeniyle Cinayet

Kocaeli\'de Uyuşturucu Nedeniyle Cinayet

Kocaeli'de uyuşturucu almak için çağırdığı adamı öldüren sanığa 18 yıl hapis cezası verildi.

24.12.2024 12:08
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Kocaeli'de uyuşturucu madde almak için yanına çağırdığını iddia ettiği 34 yaşındaki adamı öldüren sanığa, suçu haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle 18 yıl hapis cezası verildi.

Olay, 5 Aralık 2023'de Doğan Mahallesi Asuman Sokak'ta meydana geldi. Öner İsaoğlu (34), Mehmet Ali G. tarafından bıçaklandı. İsaoğlu kanlar içinde kalırken, Mehmet Ali G. (31) ise olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan İsaoğlu hayatını kaybetti, yakalanan zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Suçu haksız tahrik altında işledim"

Olayla ilgili açılan davanın duruşması, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık ve taraf avukatları katıldı. Savunmasında, suçu haksız tahrik altında işlediğini söyleyen Mehmet Ali G., "Maktulün bana saldırmasıyla yaşanan boğuşmada kendimi korumaya çalışırken olay yaşandı. Her şey kavga esnasında oldu. Kasten hareket etmedim, tahliyemi istiyorum" dedi.

18 yıl hapis cezası verildi

Sanığın tasarlayarak suçu işlediğini söyleyen maktulün aile avukatı Mustafa İsaoğlu, "Haksız tahrik oluşmamıştır. Maktulü çağırıp planlayan ve ilk haksız hareket eden sanıktır. Sanığın eylemi tasarlayarak gerçekleştirdiği kanaatindeyiz, bu yönde cezalandırılmasını talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın haksız tahrik altında suçu işlediğine kanaat getirerek, 18 yıl hapis cezası verdi.

İlk duruşma

Öte yandan, sanık Mehmet Ali G., ilk duruşmadaki savunmasında, "Maktulü kendisinden uyuşturucu madde almam sebebiyle tanırım. 4,5 kez kendisinden satın aldım. Ayrıca kendisini 10 yıldır tanırım. Mahalleli de Öner'in uyuşturucu madde sattığını bilir. Olay günü tesadüfen Kuruçeşme'de yanında 3 kişi ile birlikte alkol içtiğini gördüm. Öner'e seslenerek yanıma çağırdım. Madde sorduğumda olmadığını söyledi, 'Görüşürüz abi' diyerek yanından ayrıldım. Bir süre sonra Öner geldi, alkollüydü ayakta kalacak hali yoktu. Öner, 'Beni nasıl ayağına çağırırsın?' diye bana vurmaya başladı, kafa attı. Bana vurmasın diye korkutmak amacıyla yanımda bulunan bıçağı çıkardım. Montumu ensemden yüzüme kapattı. Beni yere yatırarak boğmaya çalıştı. Yerde boğuşma sırasında bıçak kendisine saplanmış olabilir, görmedim. Nasıl yaralandığını bilmiyorum. O sıra arkadaşlarının geldiğini görünce Öner'in elinden kaçtım. Ben kaçtığımda Öner ayaktaydı, bıçaklandığını bilmiyordum. Kazayla oldu, kasti bir şey değildi" ifadelerini kullanmıştı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de Uyuşturucu Nedeniyle Cinayet - Son Dakika

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