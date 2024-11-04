Kocaeli'de Uyuşturucu ve Kaçakçılıkla Mücadele - Son Dakika
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Kocaeli'de Uyuşturucu ve Kaçakçılıkla Mücadele

Kocaeli\'de Uyuşturucu ve Kaçakçılıkla Mücadele

Ekim ayında Kocaeli'de 1063 kişi gözaltına alındı, 64'ü tutuklandı; uyuşturucu mücadelesi devam ediyor.

04.11.2024 13:33
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Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, "Uyuşturucuyla mücadele kapsamında ekim ayı içinde İl Emniyet Müdürlüğü 774 operasyonla 948 kişiyi, İl Jandarma Komutanlığı ise 89 operasyonla 115 kişiyi gözaltına aldı. Bu şahıslardan 64'ü tutuklandı, 26'sı adli kontrolle serbest bırakıldı. Bu konudaki amansız mücadelemiz devam ediyor" dedi.

Vali İlhami Aktaş başkanlığında "Genişletilmiş İl Güvenlik, Asayiş ve Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi. Toplantıda Vali Aktaş, 1-31 Ekim tarihleri arasında kolluk kuvvetlerince yürütülen çalışmaları aktardı.

Terörle mücadele kapsamında 11 örgüte operasyon yapıldığını söyleyen Aktaş, "Bu operasyonlarda 15 şahıs gözaltına alındı. Bu şahıslardan 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı, 3'ü de tutuklandı. Göçmen kaçakçılığını önlemek amacıyla bir yandan İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı, diğer yandan İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerimiz özellikle mobil araçlarıyla mücadeleye devam ediyor. Bu süre içinde 13 operasyon gerçekleştirildi, 26 organizatör yakalandı, 17'si tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı. 612 düzensiz gömen yakalandı. Bu göçmenler Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. İşlemleri tamamlananlar ise sınır dışı edildi" dedi.

Toplam 863 uyuşturucu operasyonu yapıldı

Vali İlhami Aktaş, uyuşturucuyla mücadelenin de kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade ederek, "Özellikle gençlerimizi bağımlılıktan uzak tutmak amacıyla tüm kurumlar çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz ay içinde İl Emniyet Müdürlüğü 774 operasyonla 948 kişiyi, İl Jandarma Komutanlığı ise 89 operasyonla 115 kişiyi gözaltına aldı. Toplamda 1063 gözaltı işlemi yapıldı. Bu şahıslardan 64'ü tutuklandı, 26'sı adli kontrolle serbest bırakıldı. Bu konudaki amansız mücadelemiz devam ediyor" diye konuştu.

"4 bin 806 asayiş olayı meydana geldi"

Organize suçlara yönelik ise İl Emniyet Müdürlüğü'nün 4 operasyon yaptığını ve 6 şahsı gözaltına aldığını aktaran Aktaş, "Kaçakçılıkla mücadelede ise toplamda 32 operasyon yapıldı. Bunun 17'si İl Jandarma Komutanlığı, 15'i İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapıldı. 58 kişi gözaltına alındı. 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Mali suçlara yönelik ise 13 operasyon gerçekleştirildi, 15 şahıs gözaltına alındı. İlimizde 1-31 Ekim tarihleri arasında 4 bin 806 asayiş olayı meydana geldi. Bu olaylarda 2 bin 199 şahıs yakalandı. Ayrıca, 2 bin 354 aranan şahıs da yakalandı" ifadelerini kullandı.

Siber suçlarla mücadelenin de sürdüğüne dikkat çeken Vali İlhami Aktaş, "İl Emniyet Müdürlüğü tarafından bilişim ve ödeme operasyonu adı altında 4 operasyon ve terör iktisatlı çalışma yapan 44 hesap ile ilgili işlem yapıldı, 18 şahıs tespit edildi. Ayrıca 695 sosyal medya hesabıyla ilgili de işlem yapılmıştır" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de Uyuşturucu ve Kaçakçılıkla Mücadele - Son Dakika

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