Kocaeli Körfez'deki Gübretaş depolama tesisinde bir vinç devrildi. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken olayda yaralanan işçiler, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Atalar Mevkii'nde yaşanan olayda Gübretaş'ın fabrika sahasının arkasında yapımı devam eden depolama alanı inşaatında müteahhit firmanın demirleri söktüğü sırada vinç devrildi.
Kocaeli Gündem'in haberine göre olayda yaralanan 3 işçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Daha sonra bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri işçileri hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kocaeli'de vinç devrildi! İşçiler son anda kurtarıldı - Son Dakika
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