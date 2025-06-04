Kocaeli\'de Zabıta Ekipleri Bayram Öncesi Denetimlerini Sıklaştırdı

Kocaeli'de zabıta ekipleri kent genelinde şeker ve çikolata satan iş yerlerini denetleyerek, hem fiyat hem de son kullanma kontrolü yapıyor.

Vatandaşların huzur, sağlık ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, rutin denetimlerini Kurban Bayramı nedeniyle sıklaştırdı. Özellikle bayram öncesinde şeker ve çikolata gibi ürünlerde beklenen artışları dikkate alan ekipler, market raflarındaki ürünlerin gramajını, son kullanma tarihlerini ve fiyat etiketlerini yakından inceledi. Denetimler sırasında ekipler tarafından ürünlerin etiket fiyatları tek tek kontrol edildi ve daha sonra kasa fiyatlarıyla karşılaştırıldı. Bu sayede fiyat uyuşmazlıkları tespit edilerek gerekli düzeltmeler yapıldı. Bu denetimler kapsamında kusurlu ürün satan iş yerlerine ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde işlem uygulanıyor. Büyükşehir zabıta ekipleri, ticaret il müdürlüğü yetkilileri ile birlikte bayram öncesi denetimlerine devam edecek. - KOCAELİ