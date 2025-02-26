Kocaeli\'de Zehir Operasyonu: 4 Tutuklama

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Kocaeli'de zehir tacirlerine yönelik 5 ayrı adrese yapılan operasyonda 219 gram madde, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 4 bin 560 TL nakit para ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Derince Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri Derince ilçesinde 5 ayrı ikamete operasyon düzenledi. Yapılan aramada; 5 parça halinde toplam 219 gram uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız tabanca ve şüphelilerin üzerlerinden 4 bin 560 TL nakit para ele geçirildi. Yakalanan 5 şüpheliden K.K., E.Y., B.G. ve C.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ