Kocaeli\'de Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 2 Sürücü Tutuklandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği zincirleme trafik kazasıyla ilgili tır ve kamyon sürücüsü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaza, Şekerpınar- Gebze Bağlantı Yolu D-100 Karayolu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Boz idaresindeki 34 HH 3776 plakalı kamyonet, aynı yönde seyir halinde olan A.E. yönetimindeki 06 YA 3831 plakalı kamyon ile T.T. hakimiyetindeki 34 UZ 0041 plakalı silo yüklü tır çarpıştı. Meydana gelen zincirleme kazada kamyonette bulunan sürücü Hüseyin Boz araçta sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Hüseyin Boz'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Olaya ilişkin gözaltına alınan tır ve kamyon sürücüsü, ifadelerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ