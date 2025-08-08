Kocaeli\'de Zincirleme Kaza, Yaralı Yok

Kocaeli TEM Otoyolu'nda bir tır ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada şans eseri yaralanan olmadı. Araçlarda maddi hasar oluşurken, kaza sebebiyle trafikte yoğunluk oluştu.

Kaza, TEM Otoyolu'nun Ankara istikameti Körfez TEM 76 mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 AVT 393 plakalı tır ile 34 KFB 630, 41 YE 261 ve 41 GS 433 plakalı 3 otomobil zincirleme kazaya karıştı. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede olay yerine gelirken, kazada kimsenin yaralanmadığı bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri kaza sebebiyle tıkanan trafiği tek şeritten verirken, sürücülere ise alkol kontrolü yaptı. Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik, yaklaşık bir saat sonra tamamen açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ