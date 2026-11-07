Kocaeli Derince'de otomobilin camlarını kıran şüpheli aracı ateşe verdi - Son Dakika
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Kocaeli Derince'de otomobilin camlarını kıran şüpheli aracı ateşe verdi

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Kocaeli Derince\'de otomobilin camlarını kıran şüpheli aracı ateşe verdi
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi, park halindeki otomobilin camlarını ve aynasını kırdıktan sonra aracı ateşe verdi. Olay anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı ve görüntülerde şüphelinin aracı ateşe verip olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi, park halindeki otomobilin camlarını kırdıktan sonra aracı ateşe verdi. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün akşam Çenedağ Mahallesi NATO Caddesi'nde meydana geldi. Park halindeki otomobilin yanına gelen kimliği belirsiz bir kişi, aracın camlarını ve aynasını kırarak zarar verdi. Şüpheli, daha sonra otomobili ateşe vererek olay yerinden uzaklaştı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin otomobilin yanına gelerek önce camlarını, ardından aynasını kırdığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise şüphelinin aracı ateşe verdiği ve olay yerinden uzaklaştığı anlar yer alıyor.

Kaynak: İHA
Güvenlik KamerasıOtomobil3. SayfaDerinceKocaeliGüncelSon Dakika

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