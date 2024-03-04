Kocaeli'nin Derince ilçesinde Safi Port'un İzaydaş'a kiraladığı tankta patlama meydana geldi. Dumanların yükseldiği alandaki yangın kontrol altına alındı.
Olay, Derince ilçesi Deniz Mahallesinde bulunan Safi Port limanı içindeki alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, limanda bulunan ve İzaydaş'a kiralandığı öğrenilen geri dönüşüm tankında meydana gelen sıkışma sebebiyle patlama meydana geldi. Patlamayla çıkan yangını gören çalışanlar korkuyla 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye, UMKE, AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipleri yangını söndürürken herhangi yaralanma olayı yaşanmadığı öğrenildi.
Olaya ilişkin çalışma başlatıldı. - KOCAELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kocaeli Derince'de Safi Port'ta Tank Patlaması - Son Dakika
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