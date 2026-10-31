Kocaeli Gölcük'te ahırdaki yangında 31 hayvan telef oldu, sahibi yardım istiyor - Son Dakika
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Kocaeli Gölcük'te ahırdaki yangında 31 hayvan telef oldu, sahibi yardım istiyor

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Kocaeli Gölcük\'te ahırdaki yangında 31 hayvan telef oldu, sahibi yardım istiyor
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Kocaeli Gölcük'te Donanma Mahallesi'ndeki bir ahırda sabah çıkan yangında 3 koyun, 1 köpek, 20 tavuk, 9 güvercin ve 1 tavşan telef oldu. Ahırı kullanılamaz hale gelen Yakup Karakaya, kışın hayvanlarını nereye koyacağını bilmediğini söyleyip yetkililerden yardım istedi.

Kocaeli'de ahırda çıkan yangında koyun, köpek, tavuk, güvercin ve tavşan olmak üzere 31 hayvan telef oldu.

Yangın, Gölcük ilçesi Donanma Mahallesi Kalıcı Konutlar bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yakup Karakaya'ya ait yaklaşık 4 dönümlük arazide bulunan ahırda henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Sabah saatlerinde komşularının telefonuyla yangından haberdar olan Karakaya, ahırının kullanılamaz hale geldiğini gördü. Yangında ahırda bulunan 3 koyun, 1 köpek, 20 tavuk, 9 güvercin ve 1 tavşan telef oldu.

"Bu kış kıyamette hayvanları nereye koyacağımı bilmiyorum"

Yangının nasıl çıktığını bilmediğini ifade eden Yakup Karakaya, "Dün gece yeğenim hayvanları kapatmıştı. Hiçbir sıra dışı olay yoktu. Komşularımızla herhangi bir sıkıntımız yok. Burada elektrik de yok, yangına sebep olabilecek bir durum bulunmuyor. Sabah komşularım arayarak yangın çıktığını söyledi. Ahırımız kullanılamaz hale geldi. Bu kış kıyamette hayvanları nereye koyacağımı bilmiyorum. Herhangi birinden şüphelenmiyorum. Herkes bizi bilir, kimseye zararımız yok. Burada kendi halimizde hayvanlarımızla ilgileniyoruz. Daha önce birkaç kez komşularımızın bahçelerini de yaktılar. Buralara kestane toplamaya gelenler oluyor. Ama kimseyi suçlamıyorum. Yetkililerden yardım istiyorum" diye konuştu.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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