Kocaeli İzmit\'te 95 bin paket elektronik sigara tütünü bulundu, 1 şüpheli yakalandı

Kocaeli İzmit'te 95 bin paket elektronik sigara tütünü bulundu, 1 şüpheli yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli İzmit'te 12 Ekim'de otoyolda seyir halindeki paketli gıda yüklü tırda dedektör köpeğiyle arama yapıldı. Aramada 95 bin paket elektronik sigara tütünü ile bin 500 paket gümrük kaçağı sigara bulundu, 1 şüpheli yakalandı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde paketli gıda yüklü tırda 95 bin paket elektronik sigara tütünü ve bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışma kapsamında, 12 Ekim'de İzmit ilçesinde otoyolda seyir halindeki bir araçta dedektör köpeğiyle arama yapıldı. Paketli gıda yüklü tırda yapılan aramada, 95 bin paket elektronik sigara tütünü ile bin 500 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.
Olayla ilgili 1 şüpheli yakalandı.
Kaynak: İHA
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