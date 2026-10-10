Kocaeli İzmit\'te bir şahıs, yerdeki erkeğin yüzüne ayağıyla basarken görüntülendi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir şahsın tartıştığı kişiye şiddet uyguladığı anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, yerde yatan erkeğin yüzüne ayağıyla bastıran kişinin zaman zaman bağırdığı da duyuldu.

Olay, gece saatlerinde Kemalpaşa Mahallesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği ve yaşı henüz öğrenilemeyen bir kişi, yanındaki şahsa şiddet uyguladı. Çevrede bulunan vatandaşların uzaktan kaydettiği görüntülerde, yerde yatan kişinin yüzüne ayağıyla bastıran şahsın zaman zaman bağırdığı anlar yer aldı.

Polis ekiplerinin olaya ilişkin inceleme başlattığı öğrenildi.