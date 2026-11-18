Kocaeli İzmit'te silah sesleri üzerine polis kovan araştırıp şahsı arıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmit'te dün gece Kadıköy Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda silah sesleri üzerine harekete geçen polis, bölgeye şerit çekip kovan araştırması yaptı. Ekipler, olayın ardından şahsın kimliğini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yükselen silah sesleri ekipleri harekete geçirdi. Polis ekipleri olay yerinde kovan araştırdı.
Olay, dün gece Kadıköy Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Çevreden yükselen silah sesleri üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, bölgeye şerit çekildi. Ekipler çevrede kovan araştırması yaptı.
Polis ekiplerinin şahsın kimliğinin belirlenmesi ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Kaynak: İHA
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