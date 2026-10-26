Kocaeli Kartepe'de motosikletli otomobille çarpışıp yaralandı, anı kamerada - Son Dakika
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Kocaeli Kartepe'de motosikletli otomobille çarpışıp yaralandı, anı kamerada

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Kocaeli Kartepe\'de motosikletli otomobille çarpışıp yaralandı, anı kamerada
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde motosiklet ile otomobil çarpıştı; çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan sürücünün savrulma anı güvenlik kamerasına kaydedildi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsünün havaya savrularak yere düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Rahmiye Mahallesi İzmit Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen motosiklet ile otomobil çarpıştı. Motosiklet sürücüsü, çarpışmanın etkisiyle savrularak yere düştü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına da kaydedildi. Görüntülerde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsünün havaya savrularak yere düştüğü görülüyor.

Kaynak: İHA
MotosikletOtomobil3. SayfaKartepeKocaeliGüncelSon Dakika

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