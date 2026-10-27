Kocaeli Körfez\'de araçlarda 25 yivsiz av tüfeği bulundu, 2 şüpheli yakalandı

Kocaeli Körfez'de araçlarda 25 yivsiz av tüfeği bulundu, 2 şüpheli yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde D-100 kara yolunda durdurdukları araçlarda 25 yivsiz av tüfeği ele geçirdi. Aramaların ardından olayla ilişkili 2 şüpheli yakalandı.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde durdurulan araçlarda yapılan aramada 25 yivsiz av tüfeği ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
Kocaeli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, D-100 kara yolunda bazı araçlar durduruldu. Araçlarda yapılan aramalarda 25 yivsiz av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli yakalandı.
Kaynak: İHA
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