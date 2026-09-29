Kocaeli Körfez\'de market deposundaki yangın markete yayıldı, ürünler zarar gördü

Kocaeli'de marketin deposunda çıkan yangın paniğe sebep olurken, alevler ekipler tarafından söndürüldü. Markette bulunan ürünler yangında zarar gördü.

Körfez ilçesi Çamlıtepe Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde bulunan markette çıkan yangın paniğe neden oldu. Depoda başladığı belirtilen yangında çok sayıda ürün zarar gördü. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede marketin içine yayıldı. Çalışanların yoğun dumanı fark etmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.