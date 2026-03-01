Kocaeli\'de 2 katlı evin çatısı alevlere teslim oldu

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 2 katlı evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, saat 21.30 sıralarında Döngel Mahallesi Yarbay Mustafa Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı evin çatı kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri ve dumanı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Ekiplerin hızlı çalışması sonucu yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, evin çatısında maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ