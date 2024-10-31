Kocaeli'nde Palet Deposunda Yangın

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Palet deposunda büyük yangın

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde palet deposunda çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlerle mücadelesi sürüyor.

Yangın, Adem Yavuz Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir depoda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle palet deposun yangın çıktı. Kuru ağaç parçalarının bulunduğu depoda alevler kısa sürede büyüdü. Deponun tamamını saran alevlerin dumanları gökyüzünü kapladı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Yangının söndürülmesi için itfaiye ekiplerinin alevlerle mücadelesi sürüyor.