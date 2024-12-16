Kocaeli'nde Sobadan Çıkan Yangında Kadın Dumandan Etkilendi - Son Dakika
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Kocaeli'nde Sobadan Çıkan Yangında Kadın Dumandan Etkilendi

Kocaeli\'nde Sobadan Çıkan Yangında Kadın Dumandan Etkilendi

İzmit'te bir ahşap evde çıkan yangında yalnız yaşayan kadın hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

16.12.2024 11:36  Güncelleme: 11:41
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gece saatlerinde sobadan çıkan yangında 2 katlı ahşap evden geriye enkazı kaldı. Evde tek başına yaşayan ve dumandan etkilenen kadın hastanede tedavi altına alındı.

Olay, gece saat 00.30 sıralarında Orhan Mahallesi Camialtı Sokak'taki 2 katlı ahşap evde meydana geldi. Evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiyenin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Evde tek başına yaşayan ve dumandan etkilenen kadın hastanede tedavi altına alındı. Evden geriye enkazı kalırken ekiplerin olay yerindeki soğutma çalışmaları sürüyor.

"Sobadan çıkan yangın evi bu duruma getirdi"

Orhan Mahallesi Muhtarı Ümit Aktürk, geceden bu yana uyumadıklarını ifade ederek, "Bu evde tek başına yaşayan bir ablamız var. Sobadan çıkan yangın evi bu duruma getirdi. Can kaybının olmaması bizi çok sevindirdi. İtfaiye ekiplerine de teşekkür ediyorum. Geceden beri çalışmalarına devam ediyorlar. Şu anda soğutma çalışmaları yapılıyor" dedi.

A.Y.'nin hastanede tedavi gördüğünü söyleyen Aktürk, "Ablamızın sağlık durumu iyi. Sadece dumanlardan etkilenmiş. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri olay yerine gelerek ablamıza kalacak yer ayarladı, kendisi dışarda kalmayacak" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'nde Sobadan Çıkan Yangında Kadın Dumandan Etkilendi - Son Dakika

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