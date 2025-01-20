Kocaeli'nde Yangın: 4. Kat Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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Kocaeli'nde Yangın: 4. Kat Kullanılamaz Hale Geldi

Kocaeli\'nde Yangın: 4. Kat Kullanılamaz Hale Geldi

Derince'de 4. kattaki yangın elektrik kontağından çıktı, daire kullanılamaz hale geldi.

20.01.2025 17:21
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde 4 katlı binanın 4'üncü katında elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, daireyi kullanılamaz hale getirdi.

Saat 15.30 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Köprülü Sokak'taki 4 katlı binanın 4'üncü katından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakika süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sebebiyle daire ve eşyalar kullanılamaz hale geldi. Dairede yabancı uyruklu vatandaşın ikamet ettiği, yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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