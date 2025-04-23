Kocaeli Valiliği, İstanbul'da yaşanan depreme ilişkin yaptığı açıklamada, il genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını ancak saha taramalarının devam ettiğini bildirdi.
Kocaeli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Marmara Denizi İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem ilimizde de hissedilmiş olup, intikal eden herhangi bir olumsuzluk olmamakla beraber, saha taramaları devam etmektedir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" denildi. - KOCAELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kocaeli Valiliği'nden Deprem Açıklaması - Son Dakika
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