Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, ekimde 5 organize suç örgütünün çökertildiğini bildirdi - Son Dakika
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Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, ekimde 5 organize suç örgütünün çökertildiğini bildirdi

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Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, ekimde 5 organize suç örgütünün çökertildiğini bildirdi
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Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, kentte ekim ayında 3'ü bölgesel 2'si ulusal ölçekte 5 organize suç örgütünün çökertildiğini bildirdi. Aktaş, aynı dönemde çeşitli suçlardan 376 kişinin yakalanarak infaz kurumlarına teslim edildiğini de kaydetti.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, kentte ekim ayında 3'ü bölgesel, 2'si ulusal ölçekte olmak üzere 5 organize suç örgütünün çökertildiğini bildirdi.

Vali İlhami Aktaş, Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Kurulu değerlendirme toplantısında, ekim ayında kent genelinde yürütülen güvenlik çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Terörle mücadeleden uyuşturucu operasyonlarına, kaçakçılık ve ruhsatsız silahlarla mücadeleden trafik denetimlerine kadar birçok alanda çalışmaların sürdüğünü belirten Aktaş, terör örgütlerine yönelik operasyonlarda FETÖ üyesi 1, DEAŞ üyesi 2 kişinin tutuklandığını kaydetti.

Kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 100'e yakın aydınlatma

Asayiş verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aktaş, kişilere karşı işlenen suçlarda önceki döneme kıyasla az miktarda düşüş yaşandığını, bu suçların aydınlatılma oranının yüzde 100'e yaklaştığını ifade etti. Aktaş, "Kişilere karşı işlenen suçlarda ilimizde toplam sayısal anlamda, içeriksel olarak değişiklikler olmakla beraber, toplamda çok az bir azalış olmakta, artış olmamıştır. Az miktarda da olsa azalış meydana gelmiştir. Aydınlatma oranları da kişilere karşı işlenen suçlarda yüzlere 100'lere yakındır. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda yine işlem bazlı çok az bir artış bulunmakta. Burada da aydınlatma oranı ortalaması yine yüzde 80'ler civarındadır" dedi.

Hakkında hapis kararı bulunan 376 şahıs yakalandı

Aranan şahıslara ve ruhsatsız silahlara yönelik operasyonların aralıksız sürdüğünü ifade eden Aktaş, şu bilgileri verdi:

"Çeşitli suçlardan 20 yıl üzerine kadar dahil olmak üzere ceza almış olan kişilerden 376 kişi yakalanarak o hak ettikleri cezayı çekmek, cezalarının infazı yapılmak üzere infaz kurumlarına teslim edilmişlerdir. Yine aynı dönem içerisinde adli işleme konu olmak üzere, adli işlemlerin devam etmesi için ifadesi alınması gereken 1699 kişi de yakalanarak ifade işlemleri yapılmıştır. Ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında da değişik ebatlarda, aynı dönem içerisinde 175 silah ele geçirilmiş, 281 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır."

Kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 97 tutuklama

Uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadelenin 24 saat esasına göre yürütüldüğünü söyleyen Vali Aktaş, şöyle devam etti:

"Kaçakçılık ve organize suçlar kapsamında hem İl Emniyet Müdürlüğümüz hem Jandarma Komutanlığımızın yaptığı çalışmalarla hem operasyonlarda hem işlemlerde 195 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 21'i tutuklanmıştır. Gençlerimizin, insanlarımızın uyuşturucu tacirleri tarafından zehirlenmesini önlemeye yönelik ilimizde hem önlemeye yönelik çalışmalar hem de suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalar da kesintisiz 24 saat esası üzerinden devam etmekte. Bu dönem içerisinde de yine arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalarla 76 kişinin, gerek imal ve ticaret yapan gerek kullanıcı ve bulundurma diğer suçlardan 76 kişinin tutuklanması sağlanmıştır."

5 organize suç çetesi çökertildi

Siber suçlar ve organize suç örgütlerine karşı düzenlenen operasyonların detaylarını aktaran Aktaş, "Bu dönem içerisinde arkadaşlarımız suçun/suçlunun tespit ettiği 511 hesapla ilgili gerekli işlemleri yapmışlardır. Burada da yine ödeme, yasa dışı bahis, bilişim suçları kapsamında 45 kişi; çevrim içi çocuk istismarı kapsamında 4 kişinin tutuklanması arkadaşlarımızın çalışmaları sayesinde gerçekleştirilmiştir. Narkotik, siber suçlardan arkadaşlarımızın çalışmalarıyla 3'ü bölgesel, 2'si de ulusal olmak üzere 5 organize suç çetesinin çökertilmesi sağlanmıştır" diye konuştu.

437 bin araç denetlendi, 82 bin araca idari işlem uygulandı

Trafik güvenliğine ilişkin denetimlerin de artarak devam ettiğini belirten Vali Aktaş, "437 bin araç denetlenmiş, 82 bin araca idari işlem, cezai işlem uygulanmıştır. Okulların açık olması hasebiyle öğrenci servislerine ve personel servislerine de özel bir önem verilerek geçen seneki aynı aya oranla yüzde 32 bir artışla 4 bin 228 okul servisi ve personel servisinin denetimi yapılmış, bunlardan 718 tanesine idari işlem uygulanmıştır" şeklinde konuştu.

395 yabancı uyruklu sınır dışı edildi

Düzensiz göçle mücadele kapsamında İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı 5 Mobil Göç Noktası ile terminal ve meydan gibi yabancıların yoğun bulunduğu alanlarda denetim yapıldığını belirten Aktaş, operasyonlarda düzensiz göçle bağlantılı suçlardan 9 kişinin tutuklandığını bildirdi.

Ekim ayında 328 düzensiz göçmenin tespit edildiğini aktaran Aktaş, kentte bulunan Geri Gönderme Merkezi'nden ve yeni yakalananlar arasından toplam 395 yabancının sınır dışı edildiğini ifade etti.

Kaynak: İHA
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