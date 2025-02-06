Kocaeli Yüksek Kesimlerinde Yoğun Kar Yağışı Sürücüleri Zorluyor

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Kocaeli'nin özellikle yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı hakim olurken, sürücüler yollarda zor anlar yaşıyor.

Kar yağışı ülke genelin etkili olmaya devam ediyor. Özellikle kentin üst kesimlerinde yoğun kar etkili oluyor. Aniden bastıran yağışa zaman zaman sürücüler hazırlıksız yakalanıyor. Kayganlaşan yolda hakimiyetini kaybeden sürücüler kar yağışı sebebiyle kaza yapıyor. Kayganlaşan yolda zaman zaman sürücüler ilerlemekte güçlük yaşıyor. Okulların tatil olmasını bilen çocuklar ile parklarda eğleniyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri yolları açık tutmak için gün boyu mesai harcıyor. - KOCAELİ