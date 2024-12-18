Kocasinan\'da Müstakil Evde Yangın

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Müstakil evde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre; ilçeye bağlı Yunus Emre Mahallesi Akyumak Sokak üzerinde içerisinde kimsenin oturmadığı müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde büyürken, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çıkan yangın ekiplerin yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Müstakil evde de geniş çapta hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.