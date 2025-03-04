Kocasını, kızının nişanlısına öldürttü - Son Dakika
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Kocasını, kızının nişanlısına öldürttü

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İzmir'de işe gitmek için evden çıkan 41 yaşındaki Süleyman Budak silahlı saldırıda hayatını kaybederken, şahsın kızının nişanlısı tarafından vurulduğu ve eşinin de azmettirici olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili 4 kişi tutuklanırken saldırı anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

04.03.2025 13:03
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İzmir'in Çiğli ilçesinde işe gitmek için evden çıkan Süleyman Budak (41), silahlı saldırıda hayatını kaybetti. O anlar kameraya yansırken, 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Süleyman Budak'ı, kızının nişanlısı A.G.'nin vurduğu, Budak'ın eşi A.B.'nin de azmettirici olduğu ortaya çıktı.

Olay, 26 Şubat'ta Çiğli ilçesinde meydana geldi. Karşıyaka Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan 3 çocuk babası Süleyman Budak (41), 35 V 2652 plakalı otomobiliyle sabahın erken saatlerinde işe gitmek üzereyken kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocasını, kızının nişanlısına öldürttü

8 ŞÜPHELİ BELİRLENDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Araştırma Merkezi Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kullanan şüphelinin A.G. (29), azmettiricisinin ise Süleyman Budak'ın eşi A.B. (42) olduğunu belirledi. F.B. (21), M.B. (20), İ.G. (27), S.H. (31), D.K. (29) ve D.G.'nin (17) de suç aletinin temini, yok edilmesi ve şüphelinin saklanmasına yardım gibi suçlara karıştığı tespit edildi.

Kocasını, kızının nişanlısına öldürttü

EŞİ İLE GEÇİMSİZLİK YAŞIYORMUŞ

Tüm şüpheliler, polisin operasyonu ile önceki gün yakalandı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden F.B., M.B., İ.G., D.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.G., A.B., D.K. S.H. tutuklandı. A.B.'nin eşiyle yaşadığı geçimsizlik nedeniyle olayı kızının nişanlısı olan A.G.'ye yaptırdığı, diğer şüphelilerin de yardım ettiği öğrenildi.

Kocasını, kızının nişanlısına öldürttü
Kaynak: DHA

Süleyman Budak, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Yaşam, İzmir, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kocasını, kızının nişanlısına öldürttü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Kemal:
    öküz damat adayı 40 1 Yanıtla
  • Arif Akman:
    Allah devlete zeval vermesin yoksa millet birbirini yerdi 30 6 Yanıtla
  • Hallo Zusammen:
    şimdi nişanlısida da kaynanasida başkasını kucağına oturacak Allah’ım korusun Allah göstermesin Allah insanlarla karsilastirsin Allah şeytani düşünceli insanlardan uzak durdursun 24 1 Yanıtla
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