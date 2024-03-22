Kocasını öldüren kadın adliyeye sevk edildi

Gümüşhane'de Ekmek İçerisine Gizlenmiş Tabanca Ele Geçirildi

Gümüşhane'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, bir kişinin satmak için şehirler arası otobüsle il dışına ruhsatsız tabanca göndereceği ihbarı üzerine harekete geçildi. Otobüs terminalinde bekleyen bir şahsa ait yöreye özgü ekmek bulunan çuvalı inceleyen ekipler, ekmeklerden birinin içerisine gizlenmiş el yapımı ruhsatsız tabanca buldu. Gözaltına alınan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.