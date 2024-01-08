 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kocasının öldürdüğü hamile kadının cenazesi adli tıpa gönderildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kocasının öldürdüğü hamile kadının cenazesi adli tıpa gönderildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde 8 ay önce cezaevinden çıkan bir şahsın, 7 aylık hamile eşini öldürmesi sonucu kadının cenazesi otopsi için adli tıpa gönderildi. Öldürülen kadının kız kardeşinin de 10 yıl önce çıkan bir tartışmada cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Kadının yakınları cenazeyi beklerken sinir krizi geçirdi.

Kocasının öldürdüğü hamile kadının cenazesi adli tıpa gönderildi
08.01.2024 - 00:39,
Abone Ol

Kocasının öldürdüğü hamile kadının cenazesi adli tıpa gönderildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde 8 ay önce cezaevinden çıkan şahsın öldürdüğü 7 aylık hamile eşin cenazesi otopsi için adli tıpa gönderildi

Öldürülen kadının kız kardeşinin de 10 yıl önce çıkan bir tartışmada cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Öldürülen kadının yakınları cenazeyi beklerken sinir krizi geçirdi

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde 8 ay önce cezaevinden çıkan şahsın öldürdüğü 7 aylık hamile eşin cenazesi otopsi için adli tıpa gönderildi.

Olay, bugün sabah ilçeye bağlı Bolatlı Mahallesi Bolatlı Sokak No 10'da meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 45 yaşındaki M.B., 41 yaşındaki 3 çocuk annesi eşi Serap Biçer'i çıkan tartışmada satırla öldürdü. Şüpheli koca, o sırada evde bulunan 5 yaşındaki torunu S.B.'yi alıp kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde polis ve savcının incelemesinin ardından 7 aylık hamile olduğu öğrenilen kadının cenazesi otopsi için cenaze aracı ile adli tıp kurumuna götürüldü.

Kadının kız kardeşi de cinayete kurban gitmiş

Öteyandan kocasının öldürdüğü Serap Biçer'in kardeşi Sultan Biçer'in de 10 yıl önce aynı mahallede cinayete kurban gittiği öğrenildi. Sultan Biçer'in çıkan bir tartışma da hasımları tarafından açılan ateşte öldürüldüğü ve bu olayla ilgili 3 şüphelinin tutuklandığı alınan bilgiler arasında yer aldı.

Bir taksiciyi gasp edip öldürmekten 20 yıldan fazla cezaevinde kalıp 8 ay önce tahliye edilen eşini öldürdükten sonra torununu alıp kaçan şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Tarsus, Mersin, Cezaevi, Adli Tıp, Aile İçi Şiddet, Cinayet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kocasının öldürdüğü hamile kadının cenazesi adli tıpa gönderildi - Son Dakika


23:13
Bodrum sahilinde başı olmayan erkek cesedi bulundu Bodrum sahilinde başı olmayan erkek cesedi bulundu
23:11
Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, Bakan Uraloğlu ile toplantı yaptı Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, Bakan Uraloğlu ile toplantı yaptı
23:03
Eleştirilerin hedefinde olan Ndombele maç sonu isyan etti Eleştirilerin hedefinde olan Ndombele maç sonu isyan etti
22:39
İsrail polisi, Kudüs'te 3 yaşındaki Filistinli kız çocuğunu vurarak öldürdü İsrail polisi, Kudüs'te 3 yaşındaki Filistinli kız çocuğunu vurarak öldürdü
22:39
Zonguldak'tan Karabük'e kömür taşıyan yük treni raydan çıktı Zonguldak'tan Karabük'e kömür taşıyan yük treni raydan çıktı
22:34
Gözler yeni yılın ilk kabinesinde! Masada emekli aylığı düzenlemesi var Gözler yeni yılın ilk kabinesinde! Masada emekli aylığı düzenlemesi var
21:52
Okan Buruk'tan maç sonuna damga vuran sözler: Bizi yıpratmaya çalışıyorlar Okan Buruk'tan maç sonuna damga vuran sözler: Bizi yıpratmaya çalışıyorlar
21:08
DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan CHP'ye tepki: Bize salon vermeyene, yok sayana oy vermeyiz DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan CHP'ye tepki: Bize salon vermeyene, yok sayana oy vermeyiz

Son Dakika
23:11 Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, Bakan Uraloğlu ile toplantı yaptı
23:13 Bodrum sahilinde başı olmayan erkek cesedi bulundu
23:03 Eleştirilerin hedefinde olan Ndombele maç sonu isyan etti
22:39 İsrail polisi, Kudüs'te 3 yaşındaki Filistinli kız çocuğunu vurarak öldürdü
22:39 Zonguldak'tan Karabük'e kömür taşıyan yük treni raydan çıktı
22:34 Gözler yeni yılın ilk kabinesinde! Masada emekli aylığı düzenlemesi var
21:52 Okan Buruk'tan maç sonuna damga vuran sözler: Bizi yıpratmaya çalışıyorlar
21:08 DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan CHP'ye tepki: Bize salon vermeyene, yok sayana oy vermeyiz
20:52 Aslan hata yapmadı! Galatasaray Konyaspor'u rahat geçti
20:32 Fatih Terim yeni takımıyla 2'de 2 yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 00:41:57. #1.13#
SON DAKİKA: Kocasının öldürdüğü hamile kadının cenazesi adli tıpa gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement