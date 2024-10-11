Köfteci Yusuf\'ta yaşanan skandal sonrası Diyanet\'in telefonları kilitlendi

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Serhat Akın\'ın ayağına sıkanlar için istenen ceza belli oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın analizlerinde Köfteci Yusuf'un ürünlerinde 'domuz eti' tespit edilmesinin ardından sular durulmuyor. Bakanlık Köfteci Yusuf'u 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesine ekledi.

AKKAŞ "KUMPAS" DEDİ

Köfteci Yusuf'tan domuz eti skandalıyla ilgili açıklama gelirken şirketin sahibi Yusuf Akkaş da yaşananları 'kumpas' olarak değerlendirdi.

VATANDAŞLAR ALO FETVA HATTINA SARILDI

Domuz eti skandalının duyulmasının ardından pek çok kişi endişeye kapıldı. Sosyal medyada ünlü köfteciye tepkiler artarken, vatandaşlar Köfteci Yusuf'un ürünlerinde domuz etinin kesin tespitini içeren analizlerin yayınlanmasıyla Diyanet'in Alo Fetva hattına sarıldı.

"YEDİĞİMİZ DOMUZSA GÜNAH İŞLEDİK Mİ?"

Türkiye'nin pek çok yerinde şubesi bulunan Köfteci Yusuf'tan köfte yiyen vatandaşlar Diyanet'in telefonlarını kilitledi. Din İşleri Yüksek Kurulu'nun Alo Fetva hattını arayan pek çok kişi "Oradan yemek yedik yediğimiz domuzsa günah işledik mi?" sorularını sordu.

DİYANET BEKLENEN AÇIKLAMAYI YAPTI

Diyanet İşleri Başkanlığı Fetva hattı ise vatandaşların bilmeden domuz eti yedikleri durumda günaha girmediklerini belirterek binlerce kişinin içini rahatlattı.