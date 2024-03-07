Kolombiya\'da Binlerce Kişi Hükümet Reformlarını Protesto Etti

3.Sayfa

Kolombiya'da binlerce kişi hükümetin uygulamaya koymayı planladığı reform paketini protesto etti.

Kolombiya'nın birçok şehrinde binlerce kişi hükümet karşıtı gösteri düzenledi. Sokaklara dökülen göstericiler, Devlet Başkanı Gustavo Petro'nun desteklediği siyasi, ekonomik ve sosyal reformları protesto etti. Göstericiler ayrıca ülkede güvenlik ortamının bozulmasına karşı önlem alınmasını istedi. Başkent Bogota'da toplanan göstericiler, "Artık Petro yok", "Petro, dışarı!" sloganları atarak pankart ve bayraklarla yürüyüş yaptı. Medellin ve Cali gibi kentlerde de eylem yapan Kolombiyalıların gösterileri barışçıl geçti. Polis tarafından yapılan açıklamada ülke çapındaki gösterilere yaklaşık 52 bin kişinin katıldığı belirtildi.

Hükümetin sağlık, emeklilik, çalışma sistemi ve eğitim alanlarına yönelik reform paketi kongre ve muhalefette sert tepkiye neden olmuştu. Petro ise ülkenin en yoksul kesimine fayda sağlayacağı gerekçesiyle reformları savunmuştu. Petro dün Bogota'daki bir hükümet etkinliğinde yaptığı açıklamada, "Ayrıcalıklardan gelen ve bu ayrıcalıklarını kaybetmek istemeyenler her zaman olacaktır" ifadesini kullanmıştı.

Sol partili Devlet Başkanı Gustavo Petro 2022'de göreve gelmiş, halka yoksulluk ve eşitsizlikle mücadele etme sözü vermişti. - BOGOTA