Ülkeyi alarma geçiren sarıhumma salgını! 34 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ülkeyi alarma geçiren sarıhumma salgını! 34 kişi hayatını kaybetti

Ülkeyi alarma geçiren sarıhumma salgını! 34 kişi hayatını kaybetti

Kolombiya hükümeti, sarıhumma vakalarındaki artış nedeniyle ülke genelinde acil durum ilan etti. Salgının başlangıcından bu yana 74 vaka görüldü, 34 kişi hayatını kaybetti. Hastaların yarısının ilk belirtilerin başlamasından 14 gün sonra yaşamını yitirdiği öğrenildi.

17.04.2025 13:55
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Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da sarıhumma paniği yaşanıyor. Kolombiya hükümeti, sarıhumma vakalarındaki artış nedeniyle ülke genelinde acil durum ilan etti.

Kolombiya Sağlık Bakanı Guillermo Alfonso Jaramillo yaptığı açıklamada, "Salgının başlangıcından bu yana 74 vaka ve 34 ölüm kaydedildi" dedi.

TOLIMA'DA 22 VAKA TESPİT EDİLDİ

Jaramillo, en kritik durumun Kolombiya'nın orta-batı kesiminde yer alan Tolima bölgesinde olduğunu ve burada 22 vakanın tespit edildiğini söyledi.

Ülkeyi alarma geçiren sarıhumma salgını! 34 kişi hayatını kaybetti

SARIHUMMA VİRÜSÜ NEDİR?

Sarıhumma virüsü, Aedes veya Haemagogus türü sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşan viral bir hastalıktır. Belirti oluşanlar için kuluçka süresi 3-6 gündür. Hastalığın ilk belirtileri ani ateş, titreme, şiddetli baş ağrısı, sırt ağrısı, genel vücut ağrıları, bulantı, kusma, yorgunluk ve halsizliktir.

Hastaların yaklaşık yüzde 15'inde daha şiddetli bir faza geçiş olur. Sonunda şok ve çoklu organ yetmezliği gelişir. Bu hastaların yarısı ilk belirtilerin başlamasından 10-14 gün sonra kaybedilirler.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ülkeyi alarma geçiren sarıhumma salgını! 34 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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