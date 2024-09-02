Kayseri'de Kapkaç Olayı: Zanlı Yakalandı, Çalınan Eşyalar İade Edildi - Son Dakika
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Kayseri'de Kapkaç Olayı: Zanlı Yakalandı, Çalınan Eşyalar İade Edildi

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Kayseri'nin Mimarsinan Mahallesi'nde bir kadının üzerine takılı 80 bin TL değerindeki ziynet eşyalarını kapkaç yöntemiyle çalan İ.K., polis ekiplerince yakalandı. Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği'nin kapsamlı çalışmaları sonucu tutuklanan zanlı, çalınan eşyalarla birlikte adalete teslim edildi. Kapkaç anı, apartmanda bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.

02.09.2024 21:16
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Kolyeyi çalıp kaçtı, polisten kaçamadı...Kapkaç anı kamerada

KAYSERİ - Kayseri'de bir kadının üzerindeki ziynet eşyayı kapkaç yoluyla çalan şahıs, polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu yakalandı.

Mimarsinan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir kadının üzerindeki yaklaşık 80 bin TL değerindeki ziynet eşyaların kapkaç yoluyla çalınması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğümüz Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda kapkaç olayını gerçekleştiren İ.K. yakalandı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, çalınan eşyalar da sahibine eksiksiz olarak teslim edildi.

Kapkaç olayı kamerada

Öte yandan, meydana gelen kapkaç olayı da apartmanda bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, İ.K.'nin takip ettiği kadının arkasından gelerek ziynet eşyaları çalıp kaçtığı görüldü.

Kayseri\'de Kapkaç Olayı: Zanlı Yakalandı, Çalınan Eşyalar İade Edildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Kapkaç Olayı: Zanlı Yakalandı, Çalınan Eşyalar İade Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de Kapkaç Olayı: Zanlı Yakalandı, Çalınan Eşyalar İade Edildi - Son Dakika
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