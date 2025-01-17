Kombicilere Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika
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Kombicilere Dolandırıcılık Operasyonu

Kombicilere Dolandırıcılık Operasyonu

Kırşehir'de kombi bakımı bahanesiyle dolandırıcılık yapan şebeke üyeleri tutuklandı.

17.01.2025 16:23
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Kırşehir merkezde farklı tarihlerde vatandaşları arayıp kombi bakımlarında kampanya olduğu bahanesiyle dolandırıcılık yapan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Aynı operasyonda daha önce gözaltına alınan 4 kişi tutuklanmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Türkiye genelinde faaliyet gösteren bir dolandırıcılık şebekesinin sürekli şehirler arası hareket halinde bulunduğu, kendilerini telefonda kombi servis yetkilisi olarak tanıtıp vatandaşları kandırdığı tespit edildi. Kombi bakımı bahanesiyle gittikleri adreslerde aslında olmayan arızaları varmış gibi gösterip tamir ve parça değişimi adı altında yüksek meblağlarda ücret talep eden şebekenin sahte faturalar düzenleyerek güven sağladıkları belirlendi. Yapılan takip sonucunda ekipler, Kırşehir'e gelen şüphelilerin farklı marka ve modelde iki araçla hareket ettiğini belirledi. Harekete geçen ekipler, şüpheli L.D. ve D.A.'yı dolandırıcılık girişiminde bulundukları sırada servis yelekleri, alet çantaları ve araçlarıyla birlikte suçüstü yakaladı. Şehir merkezinde geniş çaplı arama başlatan ekipler, plaka takip sistemi ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından tespit ettikleri diğer şüpheliler Y.V. ve M.G.'yi de kaçmaya çalışırken yakaladı. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalarda; Antalya'da dolandırıcılık faaliyetini koordine ettiği belirlenen Y.B.'ye ulaşıldı. Kırşehir'e getirilen Y.B.; emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Kırşehir E Tipi Cezaevi'ne gönderildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kombicilere Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika

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