Komşu Kadın, Gasp İçin Kar Maskesi Taktı - Son Dakika
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Komşu Kadın, Gasp İçin Kar Maskesi Taktı

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Samsun'da kar maskesi takan E.B., komşusunun altın bileziklerini gasp etti. H.A. hastaneye kaldırıldı.

05.12.2024 19:55
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Kar maskesi takıp komşusunun kadının bileziklerini gasp etti

SAMSUN - Samsun'da kapısı açık bırakılan komşusunun evine yüzüne kar maskesi takarak giren kadın, komşu kadının kolundaki bilezikleri gasp etti.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Irak uyruklu H.A.adlı kadın evinin kapısını açık bırakarak aynı binada ikamet eden apartman yöneticisine aidat vermek için evinden çıktı. Bu sırada aynı binada oturan E.B.adlı kadın yüzüne kar maskesi takıp kapısı açık olan Iraklı komşusunun evine girdi. Eve gelen Iraklı yaşlı kadın H.A. evin yatak odasından tıkırtı sesleri gelmesi üzerine kontrol ettiğinde yüzü kar maskeli kadın ile karşılaştı. E.B. yaşlı kadının üzerine atlayarak kafasında vazo kırdı ve kolundaki 6 adet altın bileziği gasp etti. Boğuşma sırasında yaşlı kadın kar maskesini yüzünden çıkardığı kişinin komşu kadın olduğunu görünce şoke oldu. E.B. evden altın bilezikler ile kaçtı.

Bilezikleri kolundan alınırken kolu kırılan ve kafasından yaralanan H.A. hastaneye kaldırıldı. H.A.'nın şikayeti üzerine E.B., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis olayla bağlantısı olma ihtimali üzerine E.B.'nin akrabası olan N.Ö. adlı kadını da gözaltına aldı. Polisteki sorguları tamamlanan E.B. ve N.Ö. bugün Samsun Adliyesi'ne çıkarıldı. Savcıya ifade veren ve suçlamaları kabul etmeyen N.Ö. serbest bırakılırken, E.B. ise tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

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