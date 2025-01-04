Komşuların park yeri kavgası kanlı bitti

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Kocaeli'nin Çayırova ilçesine bağlı İnönü Mahallesi 143/1 Sokak'ta saat 01.30 sıralarında park yeri kavgasında kan aktı. 34 DGS 990 plakalı aracın sürücüsü Emre Ö. (34) ile yanında bulunan ağabeyi Muhammet Ö. (35) evlerinin önünde yer bulamadıkları için sokağın karşısına park etmek istedi.

PARK YERİ KAVGASINDA KURŞUN YAĞDIRDI

Sokağın karşısındaki apartmanda oturan ve ismi öğrenilemeyen şahıs, iki kardeşe oraya park etmemelerini söyleyince taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesiyle şüpheli şahıs, evden tabancasını alıp Muhammet Ö. ile o esnada otomobilde bulunan Emre Ö'ye ateş etti.

KARDEŞLERDEN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Kurşunların isabet ettiği Muhammet Ö. bacağından, kardeşi Emre Ö. ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Emre Ö. otomobili sürerek kaçmaya çalışsa da aynı sokakta park halinde bulunan bir kamyonete çarptı. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken şüpheli komşu olay yerinden kaçtı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Muhammet Ö. Gebze Devlet Hastanesi'ne, kardeşi Emre Ö., ise Gebze'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Emre Ö.'nün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

SALDIRGAN KOMŞU ARANIYOR

Polis ekipleri, olay sonrası kaçan şüpheli komşuyu yakalamak için çalışma başlattı.