Komşuların park yeri kavgası kanlı bitti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Komşuların park yeri kavgası kanlı bitti

Geniş Video İzle

Kocaeli'nde oturduğu apartmanın önüne otomobilin park edilmesini istemeyen komşu silahla dehşet saçtı. Kurşunların isabet ettiği iki kardeş yaralandı. Saldırgan komşu olay yerinden kaçarken kardeşlerden birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

04.01.2025 09:15  Güncelleme: 09:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Çayırova ilçesine bağlı İnönü Mahallesi 143/1 Sokak'ta saat 01.30 sıralarında park yeri kavgasında kan aktı. 34 DGS 990 plakalı aracın sürücüsü Emre Ö. (34) ile yanında bulunan ağabeyi Muhammet Ö. (35) evlerinin önünde yer bulamadıkları için sokağın karşısına park etmek istedi.

Komşuların park yeri kavgası kanlı bitti

PARK YERİ KAVGASINDA KURŞUN YAĞDIRDI

Sokağın karşısındaki apartmanda oturan ve ismi öğrenilemeyen şahıs, iki kardeşe oraya park etmemelerini söyleyince taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesiyle şüpheli şahıs, evden tabancasını alıp Muhammet Ö. ile o esnada otomobilde bulunan Emre Ö'ye ateş etti.

Komşuların park yeri kavgası kanlı bitti

KARDEŞLERDEN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Kurşunların isabet ettiği Muhammet Ö. bacağından, kardeşi Emre Ö. ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Emre Ö. otomobili sürerek kaçmaya çalışsa da aynı sokakta park halinde bulunan bir kamyonete çarptı. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken şüpheli komşu olay yerinden kaçtı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Muhammet Ö. Gebze Devlet Hastanesi'ne, kardeşi Emre Ö., ise Gebze'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Emre Ö.'nün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Komşuların park yeri kavgası kanlı bitti

SALDIRGAN KOMŞU ARANIYOR

Polis ekipleri, olay sonrası kaçan şüpheli komşuyu yakalamak için çalışma başlattı.

Komşuların park yeri kavgası kanlı bitti
Kaynak: DHA

Güvenlik, Kocaeli, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Komşuların park yeri kavgası kanlı bitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • ferhat eser:
    cahilligin merkezi kocaeli 1 3 Yanıtla
  • Remzi Ozdemir:
    Ülkemizde cadde ve sokaklar çok dar maalesef Birde araç sayısı çoğaldı halâ çoğalmakta Bu gibi durumlarda sabırlı olmakta fayda var 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:17 Canan Karatay meslekten men talebiyle hakim karşısına çıkacak Canan Karatay meslekten men talebiyle hakim karşısına çıkacak
07:45 Ferdi Tayfur’a veda günü Cenaze programı da değişti Ferdi Tayfur'a veda günü! Cenaze programı da değişti
07:25 Meteoroloji’den 6 ile kuvvetli yağış uyarısı Meteoroloji'den 6 ile kuvvetli yağış uyarısı
07:02 Pentagon, ABD’nin Ayn el-Arab’a üs kuracağı iddiası ile ilgili son noktayı koydu Pentagon, ABD'nin Ayn el-Arab'a üs kuracağı iddiası ile ilgili son noktayı koydu
02:06 Tuğçe Tayfur, babasını son kez görmek için gittiği Gasilhane’de fenalaştı: Ayırdınız beni babamdan Tuğçe Tayfur, babasını son kez görmek için gittiği Gasilhane'de fenalaştı: Ayırdınız beni babamdan
11:31 Trump International Hotel önünde intihar eden askerin kız arkadaşına attığı mesaj ortaya çıktı Trump International Hotel önünde intihar eden askerin kız arkadaşına attığı mesaj ortaya çıktı
11:23 Memur-Sen’den yeni maaşlara ilk tepki Memur-Sen'den yeni maaşlara ilk tepki
11:15 İmralı heyetinin Bahçeli ziyareti sonrası dikkat çeken kayyum başvurusu İmralı heyetinin Bahçeli ziyareti sonrası dikkat çeken kayyum başvurusu
11:15 2025 yılı için dul ve yetim aylıkları belli oldu 2025 yılı için dul ve yetim aylıkları belli oldu
11:06 Enflasyon rakamları açıklandı Fiyatı en çok artan yumurta oldu Enflasyon rakamları açıklandı! Fiyatı en çok artan yumurta oldu
10:57 Evsiz kalan eski model, çöp konteynerinde eşya ararken görüntülendi Evsiz kalan eski model, çöp konteynerinde eşya ararken görüntülendi
10:57 Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç: 9 ayda 8 proje hayata geçirdik Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç: 9 ayda 8 proje hayata geçirdik
10:53 Tuvalet ücretlerine yapılan yeni yıl zammı Sakarya’yı karıştırdı Tuvalet ücretlerine yapılan yeni yıl zammı Sakarya'yı karıştırdı
10:50 DEM Parti İmralı Heyeti’nin Yeni Haftadaki Görüşme Programı Belli Oldu DEM Parti İmralı Heyeti'nin Yeni Haftadaki Görüşme Programı Belli Oldu
10:40 2025 yılı için bedelli askerlik ücreti netleşti 2025 yılı için bedelli askerlik ücreti netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2025 09:38:15. #1.11#
SON DAKİKA: Komşuların park yeri kavgası kanlı bitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.