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Komşusunu vuran polis tutuklandı

Komşusunu vuran polis tutuklandı

Mersin'de komşusunu vurarak yaralayan polis memuru tutuklandı. Olay, Merkez Toroslar İlçesi'nde bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, polis memuru komşusunun hakaretlerini duydu ve tartışma çıktı. Tartışma sırasında komşu tabancasını çekerek ateş etti ve polis memuru yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı. Olay, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

22.02.2024 23:52
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Komşusunu vuran polis tutuklandı

MERSİN - Mersin'de komşusunu vurarak yaralayan polis memuru tutuklandı.

Olay, önceki akşam Merkez Toroslar İlçesi Korukent Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, 45 yaşındaki R.K., dairesinin olduğu binaya girdikten sonra arkasında gelen polis memuru komşusu B.A.'nın hakaretlerini duydu. Bunun üzerine çıkan tartışmada ikili kavga etti. O sırada binanın kapısına doğru çıkan B.A. belindeki tabancayı çekerek peş peşe ateş etti. Olayda R.K. her iki ayağı ile karın ve sırtından yaralandı. Yaralı çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sevk edilen ambulansla Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli ise bölgeye sevk edilen çok sayıda polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli B.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay anı saniye saniye kameraya yansımıştı

Yaşanan olay ise sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansımıştı. O anlarda, Şüphelinin gelerek önce el hareketleri yaparak bir şeyler söylemesi daha sonra ikilinin kavga anları yer aldı. Kavga sırasında gelen bir kişinin onları ayırmaya çalışmasının ardından B.A.'nın silahını çekerek peş peşe ateş etme anları ile dışarda tekrar silahını doldurma görüntüleri de sitenin güvenlik kamerası kayıtlarında yer almıştı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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