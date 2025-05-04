Komşusunun kafasına sıkıp aynı silahla intihar etti - Son Dakika
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Komşusunun kafasına sıkıp aynı silahla intihar etti

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Ankara'da evine girdiği komşusu 21 yaşındaki genç kızı kafasından vurarak öldüren şahıs aynı silahla intihar etti. Komşuların silah sesini duymadığı binada her iki kişinin de yalnız yaşadığı öğrenildi.

04.05.2025 06:43
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir kişi, komşusunun evine girdi ve 21 yaşındaki genç kızı öldürdü. Şahıs cinayetin ardından aynı silahla intihar etti.

Edinilen bilgilere göre olay, Yıldırım Beyazıt Şehit Mustafa Aslan Caddesi, Naim Sokak üzerindeki bir binada 2 Mayıs günü saat 20.30 sıralarında meydana geldi. M.A. adlı şahıs, yan komşusu H.Ç.'nin evine girdi. Silah ile önce genç kızı kafasından vurdu, daha sonra da kendi başına ateş ederek intihar etti.

HER İKİSİ DE YALNIZ YAŞIYORDU

Komşularının silah sesi ve cinayeti duymadığı binada her iki kişinin de yalnız yaşadıkları ve komşu oldukları bilgisine ulaşıldı. İş yerinde arkadaşları, mesaiye gelmeyen arkadaşlarının durumdan şüphelenerek polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen M.A. ve H.Ç.'nin cenazesi önce Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna, buradan da otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Komşusunun kafasına sıkıp aynı silahla intihar etti
Kaynak: İHA

Güvenlik, Cinayet, 3-sayfa, Ankara, Çubuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Komşusunun kafasına sıkıp aynı silahla intihar etti - Son Dakika

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    Yorumlar (7)

  • Ankara null:
    akp mutlumusun 54 163 Yanıtla
  • Szka788304:
    din karşıtlığınızın sonucu nu iktidara fatura ediyor utanmadan bu ülkede cuma namazı na giden çocuklar haber yapılıyor du deist bir toplum oluştu okulda din eğitimi ne çağ dışı diyor hala 61 26 Yanıtla
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